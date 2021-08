Afghanistan: Macron, 'restano migliaia persone da proteggere, negozieremo anche con talebani'

29 agosto 2021 a

Parigi, 29 ago. (Adnkronos) - "Restano centinaia e migliaia di persone da proteggere. Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare. Costruiremo con i nostri partner, con una negoziazione con i talebani, le soluzioni per permettere a queste persone di lasciare l'Afghanistan e di essere protetti". Ad affermarlo è il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un'intervista alla tv francese 'Tf1' durante la sua visita in Iraq.