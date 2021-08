29 agosto 2021 a

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - Sarebbe annegato per salvare un amico in difficoltà il giovane Luca Carollo, il ragazzo di 22 anni morto oggi pomeriggio nel mare di Capaci (Palermo). Carollo è riuscito a salvare l'amico ma è morto poco dopo. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per quasi un'ora ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.