Roma, 30 ago (Adnkronos) - "Ribadiamo, e continueremo a farlo, che manifestare è legittimo ma non sono tollerabili violenze di nessun genere. I giornalisti hanno diritto e dovere di raccontare. Resta per noi la convinzione che il vaccino sia l'unica arma per uscire dalla crisi. Solidarietà a @Franz_Giova”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.