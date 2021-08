30 agosto 2021 a

Parigi, 30 ago. (Adnkronos) - Da marzo 2020 il Governo francese ha stanziato 240 miliardi di euro per aiutare le imprese a far fronte alla pandemia: 80 miliardi di euro in sovvenzioni e 160 mld in prestiti. Ad affermarlo, ai microfoni della radio francese 'France Inter', è il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire.