Milano: estrae coltello e colpisce in testa per rubare un telefono, arrestato per rapina

Milano 30 ago. (Adnkronos) - Minaccia con coltello e poi colpisce con un pugno un ragazzo, per rubargli lo smartphone. E' successo ieri sera intorno alle 19.30 a San Donato Milanese, in via Dante Alighieri.

La vittima, un 23enne filippino, è stata avvicinata con una scusa da tre ragazzi. A quel punto uno di loro, un 20enne russo residente nel Comune dell'hinterland milanese, ha estratto un coltello e ha colpito con un pugno in testa il 23enne, lasciandolo tramortito. Approfittando dello stato di confusione, gli ha preso il telefono, un iPhone 11. La vittima però ha reagito alla rapina e ha colpito a sua volta il malvivente, per riprendersi il suo cellulare. Alcuni passanti hanno visto la rissa - in cui nessuno dei due ragazzi è rimasto ferito - e allertato il 112.

Una Radiomobile della compagnia San Donato è giunta subito sul posto e ha bloccato il 20enne, pluripregiudicato e già sottoposto alla sorveglianza speciale con divieto di uscire dalle 22 alle 7. Il giovane è stato arrestato in flagranza per rapina e condotto nel carcere di San Vittore. I due complici alla vista della pattuglia sono fuggiti. Sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciarli.