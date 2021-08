Covid: Fontana, misure Toscana? ‘in Lombardia non necessarie'

30 agosto 2021 a

Milano 30 ago. (Adnkronos) - “Io penso che la nostra regione di misure del genere potrà fare a meno, perché i numeri saranno tali da non comportare alcuna misura così stringente”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commentando alla trasmissione “Aria Pulita” su 7 Gold la stretta sul green pass annunciata dal governatore della Toscana Eugenio Giani. Anche rispetto all'obbligo vaccinale Fontana ha detto: “Mi auguro che non sia necessario e sono convinto che non sarà necessario. Abbiamo un'adesione complessivamente di poco superiore all'85%. Quindi bisogna fare un piccolo sforzo per convincere gli ultimi recalcitranti”.

Secondo il presidente della Lombardia la persuasione è più efficace dell'imposizione: “Sono assolutamente convinto che sia meglio che un'operazione di questo genere venga fatta sulla base del convincimento, perché altrimenti una persona si sente anche poco sicura e passa anche dei giorni di preoccupazione. Bisogna far capire a questa gente che questi rischi non ci sono".

Fontana ha rivolto "un invito in maniera accorata" a chi ancora non si è vaccinato a rivolgersi ai "tanti scienziati nella nostra regione di cui dobbiamo fidarci”, a “consultarsi in maniera critica, senza partire dal presupposto di avere ragione, con il mondo scientifico". Per parte sua il presidente lombardo ha assicurato che "con sempre più forza io continuerò a insistere perché ci si vaccini tutti e si arrivi alla conclusione di questa operazione che ci garantirà che il virus venga gradualmente eliminato”.