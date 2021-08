Calcio: Mancini, 'non credo nell'appagamento, ragazzi giocano sempre al massimo'

30 agosto 2021 a

Firenze, 30 ago. - (Adnkronos) - "Non credo nell'appagamento, questi ragazzi prendono sempre tutte le partite al massimo e questa è sempre stata la nostra forza. Le partite per giocarle bene e vincere devi sempre essere concentrato". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini in merito al rischio appagamento dei giocatori della nazionale dopo la vittoria all'Europeo. Gli azzurri tornano in campo per tre partite di qualificazione al mondiale contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. "Noi iniziamo e incontriamo squadre che hanno già 8-9-10 partite nei loro campionati e questo è un pericolo", aggiunge Mancini in conferenza stampa da Coverciano.