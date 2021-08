Scuola: 'attestazione sull'onore' richiesta a studenti da Lycee Chateaubriand di Roma

30 agosto 2021 a

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - Si avvicina il suono della campanella per gli studenti del Lycee Chateaubriand di Roma che giovedì prossimo al rientro per tornare sui banchi dovranno presentare all'insegnante delle primarie o al personale di sorveglianza per le secondarie "un'attestazione sull'onore", cioè la compilazione di un modulo, inviato alla famiglie del prestigioso istituto francese della Capitale, in cui si impegnano al rispetto della regolamentazione sanitaria stabilita dal Governo italiano e del protocollo sanitario previsto dal regolamento dell'Istituto. Lo scrive in una lunga lettera alle famiglie visionata dall'Adnkronos il proviseur, Danile Pestourie, che comunica tra l'altro l'obbligo di Green Pass per tutto il personale scolastico e domanda ai genitori "di far testare prima del rientro i ragazzi non vaccinati".

La scuola sarà garantita quest'anno in presenza "per tutte le classi e per la totalità degli orari", si legge nella lettera. "Il nostro protocollo sanitario è sempre valido e continuerà a essere applicato", spiega Pestourie comunicando oltre all'obbligo della certificazione verde per il personale "a partire dal Cp (prima elementare - ndr) l'obbligo delle maschere di tipo chirurgico all'interno dell'Istituto. La maschera dovrà essere cambiata ogni 4 ore, e la maschera di ricambio dovrà essere custodita in una busta protettrice".

"Tornerà a pieno regime la mensa scolastica", utilizzata l'anno scorso solo da chi ne faceva richiesta. Ma sarà messa in opera "una disposizione particolare degli spazi - informa il Dirigente - per garantire, per mezzo di uno scaglionamento molto preciso dei passaggi delle classi, il distanziamento al momento dei pasti. La vigilanza sanitaria resta per tutti noi un obbligo maggiore, in questo momento dove la pandemia è ben contenuta in Italia ma presenta sempre dei rischi di recrudescenza per via delle varianti".