30 agosto 2021

Firenze, 30 ago. - (Adnkronos) - Dopo Manuel Lazzari anche Andrea Belotti non potrà rispondere alla convocazione in Nazionale. Il 27enne attaccante lascia Coverciano a causa di un infortunio al perone dopo lo scontro con Martinez Quarta nel corso della partita di sabato contro la Fiorentina. Per il 'gallo' previsto circa un mese di stop.