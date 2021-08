Motomondiale: Aprilia, debutto Vinales con due giorni di test

30 agosto 2021 a

Roma, 30 ago. - (Adnkronos) - Domani è il giorno del debutto di Maverick Vinales sull'Aprilia ufficiale. Il 31 agosto e il 1° settembre il pilota spagnolo ex Yamaha salirà in sella alla RS-GP sul circuito di Misano, per svolgere due giorni di test privati. Un appuntamento fondamentale, anche in vista della prossima gara in calendario (GP Aragona, weekend del 10-12, che potrete seguire live su Sky) come confermato direttamente dall'ad Aprilia, Massimo Rivola: "I test di Maverick a Misano sono un'opportunità incredibile per noi, se possiamo anticipare qualcosa in vista del 2022 lo faremo subito, per cucirgli la nostra moto addosso. Averlo in gara con noi ad Aragon? Se a Misano le cose dovessero andare bene, allora perché no...".