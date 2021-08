Milano: De Corato, 'rendere obbligatorio casco, targa e assicurazione per monopattini'

30 agosto 2021 a

Milano, 30 ago. (Adnkronos) - "Quanto successo oggi a Sesto San Giovanni certifica la pericolosità dei monopattini elettrici. Sono vicino alla famiglia del povero 13enne che ora versa in gravi condizioni dopo una caduta da questo mezzo. La problematica della circolazione di questi veicoli elettrici va affrontata immediatamente. Come Regione presto presenteremo un progetto di legge per rendere obbligatorio casco, targa e assicurazione". Lo afferma Riccardo De Corato, componente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia in merito all'incidente avvenuto oggi alle porte di Milano.

"Questo episodio testimonia la necessità di maggiori e più rigorosi controlli: troppi sono gli under 14 che utilizzano i monopattini. Mentre al governo parlano di maggiori restrizioni per l'utilizzo di questo mezzo, continuano gli incidenti: a Milano dal 1 giugno 2020 ad oggi Areu ha ricevuto 640 richieste di soccorso", aggiunge.

"Da mesi sono attento a questa delicata tematica, tanto che mi sono reso promotore di una raccolta firme online e nelle piazze milanesi per sollecitare il governo a prevedere misure più stringenti per la sicurezza di chi utilizza questi mezzi e per quella degli altri utenti della strada", conclude De Corato.