Golf: da Molinari a Stenson, all'Open d'Italia lo show dei campioni nella casa della Ryder Cup (2)

(Adnkronos) - L'Open d'Italia sarà una rassegna all'insegna dei campioni e dei valori. In un torneo da vivere dalla prima all'ultima buca, che vanterà una triplice esposizione televisiva ed entrerà nelle case di tutti gli italiani. L'ingresso sarà gratuito e lo spettacolo aperto a tutti, in sicurezza. All'interno del “Family Open, Coni Lazio e Regione Lazio promuoveranno la campagna vaccinale in presenza con un “hub” realizzato per l'occasione dalla Asl Roma 5. Grande ospite sarà poi il trofeo della Ryder Cup, in una tappa cruciale (la penultima) valida per la qualificazione (per i giocatori europei) al super match del Wisconsin (24-26 settembre) tra Usa e Vecchio Continente. In palio anche un montepremi complessivo di 3.000.000 di euro.

F.Molinari insegue il tris, in campo anche Stenson e Kaymer. Tre campioni Major al DS Automobiles 78° Open d'Italia – Tra i campioni Major in campo c'è Chicco Molinari che torna a giocare l'Open d'Italia per la prima volta dal 2019 quando non riuscì a superare il taglio. Il torinese, dopo quelli firmati nel 2006 e nel 2016, insegue un altro successo per diventare il primo italiano a vincere per tre volte questa competizione.

Nel field ecco poi lo svedese Stenson, medaglia d'argento ai Giochi di Rio de Janeiro 2016 e re, nello stesso anno, del The Open (conquistato da Francesco Molinari nel 2018). E ancora: il tedesco Kaymer (secondo all'Open d'Italia nel 2015), ex numero 1 al mondo nel 2011 (con una grande passione per l'Italia) che nel palmares vanta anche due trionfi in tornei del Grande Slam arrivati nel 2010 al PGA Championship e nel 2014 (il suo ultimo exploit) allo US Open. Capitolo a parte merita anche l'inglese Donald, già numero 1 del world ranking nel 2011 con cinque vittorie sul Pga Tour e sette sull'European Tour.