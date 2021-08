Lovevery lancia il suo premiato programma di kit di gioco in Europa e nel Regno Unito

31 agosto 2021 a

a

a

Il sistema di apprendimento precoce include elementi essenziali di gioco per fasi da 0 a 3 anni e contenuti multicanale per i genitori.

AMSTERDAM, 31 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Lovevery, marchio statunitense per la prima infanzia, ha annunciato oggi il lancio del suo programma di abbonamento ai kit di gioco in base alle fasi della crescita in Europa e nel Regno Unito. Progettati da esperti di sviluppo infantile, i kit di gioco aiutano i genitori a sfruttare al meglio i momenti di gioco in ogni fase e a favorire lo sviluppo cerebrale dei bambini dalla prima alla seconda infanzia.

Il programma di kit di gioco è stato creato grazie ad anni di studi sul gioco, test su prototipi e consulenze con i principali esperti di sviluppo infantile. Ciascuno dei 14 kit di gioco per fasi, destinati a bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, è ricco di oggetti e informazioni studiate da esperti e offerte alla giusta finestra di sviluppo, ogni 2-3 mesi. Gli articoli essenziali multi-uso per il gioco vengono spediti in oltre 25 Paesi e sono disponibili in 3 lingue (inglese, tedesco e olandese, con francese e spagnolo in arrivo il mese prossimo).

"Il programma di kit di gioco supporta il gioco propositivo, che è fondamentale per qualsiasi neonato o bambino in via di sviluppo. Inoltre questi kit incoraggiano rapporti significativi tra genitore e figlio e offrono supporto agli operatori sanitari che cercano di approfondire la ricerca sullo sviluppo dell'età infantile" ha dichiarato Jessica Rolph, cofondatore e CEO di Lovevery. "Per questo motivo, l'abbonamento ai kit di gioco è diventato una risorsa essenziale per molti genitori e non potremmo essere più entusiasti di presentare il programma per la nostra comunità Lovevery in crescita in Europa e nel Regno Unito."

I kit di gioco per neonati (0-12 mesi) includono giocattoli e strumenti per costruire nuove connessioni neurali e fare pratica con la abilità fino e grosso motorie. I kit di gioco per bambini (13- 24 mesi) supportano la curiosità naturale del bambino costruendo nuove competenze e incoraggiando l'esplorazione. I kit di gioco dai due anni in su (25-36 mesi) incoraggiano l'indipendenza del bambino e introducono i primi concetti di scienze e matematica. Tutti i kit di gioco Lovevery includono anche libri cartonati in stile montessoriano con immagini reali e storie di persone reali, oltre a una guida di gioco che include elementi frutto della ricerca di esperti, informazioni sullo sviluppo dei bambini, idee per attività da fare in casa e soluzioni per giocare.

Gli abbonamenti al programma di kit di gioco partono da €38 al mese (£36 al mese) con opzioni di pagamento flessibili. Lovevery personalizza ogni abbonamento in base alla data di nascita/alla data di nascita modificata del bambino e le famiglie possono conservare i kit per le fasi di apprendimento e gioco più avanzate man mano che il bambino cresce.

"Mentre la nostra attività continua a crescere a livello globale, l'Europa continentale e il Regno Unito sono mercati in cui Lovevery è particolarmente impegnata" ha dichiarato Roderick Morris, Co-fondatore e Presidente di Lovevery. "Il nostro team locale ad Amsterdam ha dedicato molto tempo e sforzi per un lancio ben studiato dell'abbonamento principale di Lovevery, esaminando i contributi forniti dai clienti di ciascun mercato a cui ci rivolgeremo".

I kit di gioco sono allineati al metodo Montessori e progettati con un team di esperti, accademici, ricercatori e specialisti. Ogni articolo essenziale per il gioco è creato per durare nel tempo e realizzato con materiali eco-sostenibili come legno certificato FSC, cotone biologico, tessuti OEKO-TEX®, feltro artigianale, carta riciclata, inchiostro a base di soia, vernici a base d'acqua e persino bioplastiche. La spedizione di tutti i prodotti Lovevery è a zero emissioni di anidride carbonica con un packaging efficiente per ridurre gli sprechi.

"Da quando lo scorso novembre abbiamo presentato Lovevery ai nostri clienti europei e britannici con il lancio della Play Gym e del Block Set, abbiamo visto una risposta incredibile al nostro prodotto, ai nostri contenuti e ai nostri valori come marchio" ha dichiarato Alinda Wit, Amministratore delegato europeo di Lovevery. "Non vediamo l'ora di continuare a espandere la nostra presenza in Europa e di offrire alle famiglie un supporto pratico e olistico attraverso il nostro sistema di apprendimento precoce".

INFORMAZIONI SU LOVEVERYIl sistema di apprendimento precoce di Lovevery supporta le famiglie con elementi essenziali di gioco per fasi e contenuti multicanale per i genitori. L'azienda è nota per il suo premiato programma di kit di gioco in abbonamento. Lovevery è nata nel 2017 dai cofondatori Jessica Rolph e Roderick Morris con l'introduzione del primo prodotto dell'azienda, la Play Gym. Oggi, Lovevery è una società certificata B Corporation™, attiva in oltre trenta mercati nel mondo. La sede globale di Lovevery si trova a Boise, Idaho, negli Stati Uniti, con un team europeo multinazionale in crescita con sede ad Amsterdam. Per ulteriori informazioni, visitare: lovevery.eu e lovevery.co.uk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602904/Lovevery_Rosa_Marie.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602905/Lovevery_Ben.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602906/Play_Kit_UK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1602907/Play_Kit_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1493594/Lovevery_Logo.jpg