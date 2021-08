Nasce la prima alleanza fra i player della finanza decentralizzata nel mondo blockchain: Celo lancia DeFi for the People

31 agosto 2021 a

Con incentivi e iniziative educative fino a 100 milioni di dollari, DeFi for the People porta i benefici della finanza decentralizzata a chiunque possieda uno smartphone

SAN FRANCISCO, 31 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Celo è un ecosistema open-source che permette a chiunque abbia uno smartphone di risparmiare, ricevere e inviare denaro in modo rapido, sicuro e economico. Oggi Celo lancia DeFi for the People, un'alleanza fra diverse realtà della finanza decentralizzata per diffondere e educare al nuovo modello basato su blockchain. Si tratta di un progetto innovativo di finanza decentralizzata (DeFi) costruito sulla piattaforma Celo. Lo scopo dell'iniziativa è di rendere accessibile la finanza decentralizzata ai 6 miliardi di potenziali utenti di smartphone in tutto il mondo.

DeFi for People vede fra i suoi fondatori Aave, Curve, Sushi, PoolTogether, 0x, UMA, Valora, Ubeswap e Moola Market, grandi player internazionali nel campo delle criptovalute. I partner che supporteranno l'educazione e l'infrastruttura inoltre includono Chainlink, RabbitHole, The Graph e Wrapped.com. Il programma renderà sempre più accessibile il mondo blockchain e l'uso delle criptovalute, e contemporaneamente offrirà più di 100 milioni di dollari in iniziative educative, sovvenzioni e incentivi. La metà dei costi sarà coperta dalla Celo Foundation, che ha nella sua missione la diffusione della tecnologia blockchain per la prosperità e l'inclusione finanziaria.

Per lo sviluppo dell'universo DeFi attraverso l'ecosistema blockchain di Celo, sono già disponibili le integrazioni con alcuni fra i più interessanti player del settore: PoolTogether, Sushi, Moola Market, Ubeswap e Valora.

Dei circa 5 milioni di persone in tutto il mondo che attualmente utilizzano applicazioni di finanza decentralizzata, meno del 10% vive fuori dei paesi sviluppati. DeFi for the People mira a cambiare questo status quo, creando progetti di collaborazione fra i vari player del settore. Tutto ciò punta di creare prodotti che rendono la DeFi più accessibile e intuitiva, soprattutto per quelli che potrebbero trarre più beneficio dal suo utilizzo.

"DeFi for the People mira a rendere DeFi accessibile a tutti, alimentando i casi di utilizzo del mondo reale e concentrandosi sull'adozione mobile-first", ha detto Rene Reinsberg, co-fondatore di Celo. "Siamo entusiasti di collaborare con i più grandi progetti di DeFi per portare più di 1 miliardo di nuovi utenti nell'ecosistema DeFi nei prossimi cinque anni".

Piu informazioni: https://www.defiforthepeople.org/#hackathon

