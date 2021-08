Eni: Descalzi, 'Emirati strategici in transizione energetica'**

31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. -(Adnkronos) - Gli Emirati, come tutta quell'area del Golfo "sono una zona strategica per Eni, che sta facendo molti investimenti" nella regione pari "a circa 20 miliardi nei prossimi 5-6 anni" alla luce dell'impegno per la transizione energetica. Lo ha affermato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, nel suo intervento al forum "La bella energia dell'Italia" organizzato dall'Adnkronos nel Palazzo dell'Informazione. Desclazi ha ricordato come "gli Emirati stanno investendo moltissimo sul cambiamento e sulla trasformazione energetica, dal solare alla cattura di CO2, ma anche sulla circolarità sia chimica che della raffinazione".