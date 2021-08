Eni: Descalzi, 'su decarbonizzazione serve pragmatismo e velocità'**

31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - In campo energetico è fondamentale "l'innovazione" ma nell'applicarla bisogna "essere pragmatici e veloci, perché è inutile innovare e investire in nuove tecnologie, quando c'è un sistema ancora medievale che non ti permette di applicare gli sforzi fatti per decarbonizzare". E' l'invito formulato dall'ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenuto al forum "La bella energia dell'Italia" organizzato dall'Adnkronos nel Palazzo dell'Informazione a un mese dall'apertura di Expo Dubai.