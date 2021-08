Expo Dubai, Venturini (EnelX): "Portiamo 2 installazioni dedicate a luna e sole"

31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - "EnelX gestisce circa 2 milioni di punti di luce pubblica nel mondo, abbiamo quindi una lunga tradizione, e partendo dall'illuminazione pubblica abbiamo pian piano sviluppato sempre di più l'illuminazione artistica e questa è per noi una grandissima opportunità per far vedere di cosa siamo capaci. Si tratta di due installazioni, due grandi cerchi ognuno composto di circa 300 luci al led, sospesi a 12 metri di altezza. Si chiamano 'The second sun' e 'The second moon'". Così Francesco Venturini, amministratore delegato EnelX, ospite del forum "La Bella Energia dell'Italia" organizzato in vista di Expo Dubai, a Roma presso il Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos.

"L'obiettivo - continua Venturini - è riprodurre, all'interno del padiglione Italia e per tutto il periodo della sua durata, la luce del sole e la luce della luna, ma anche dare la possibilità di utilizzare le due strutture per fare giochi di luce e tecnologici e lanciare messaggi a chi entra nel padiglione".