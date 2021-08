31 agosto 2021 a

New York, 31 ago. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Daniil Medvedev allo Us Open. Il russo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, supera il francese Richard Gasquet, numero 79 del ranking Atp ma ex top ten, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1 in due ore di gioco.