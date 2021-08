Imprese: apre in centro a Bologna il primo Decathlon City in Italia

31 agosto 2021 a

Bologna, 31 ago. (Labitalia) - Proseguono i piani di sviluppo di Decathlon Italia, che inaugurerà il 1° settembre il primo Decathlon City in Italia nel cuore di Bologna. Decathlon lancia così un nuovo concetto di negozio: uno store di prossimità, che si sviluppa su una superficie ridotta di 620mq, raggiungibile a piedi, in bici, in monopattino o con i mezzi pubblici. Decathlon City è infatti pensato per rispondere alle esigenze di quartiere, ai lavoratori del centro, agli studenti degli atenei e agli oltre 3 milioni di turisti che ogni anno visitano la città.

Il nuovo store vedrà impiegate quasi 30 persone, di cui 9 decathloniani e 19 nuovi assunti. Benessere della persona e mobilità urbana sono al centro dell'offerta commerciale del nuovo negozio, che incontra le necessità di una città dove fitness e mobilità dolce sono protagonisti. Per rendere lo sport sempre più accessibile, sostenibile e immediato, lo store propone diversi servizi, tra cui manutenzione, riparazione e noleggio di biciclette e monopattini, la personalizzazione e non solo: Decathlon City offre la possibilità di ordinare qualsiasi articolo non disponibile in negozio garantendo la consegna a domicilio o in un punto di ritiro in tempi rapidi.

Grazie a una innovativa conformazione del punto vendita e a un layout fresco e moderno, che vede la presenza di graffiti dedicati all'anima sportiva e sostenibile di Bologna, Decathlon City offre un percorso nuovo e completo che accompagna il consumatore nella scoperta di tutti gli sport.

“Decathlon City è un negozio di prossimità a cui attingere non solo fisicamente, ma anche in modalità digitale e per la consegna gratuita di prodotti e servizi. Vogliamo sperimentare nuove forme di vendita per garantire ai consumatori un'esperienza a tutto tondo all'insegna dello sport e della sostenibilità, per rispondere con proattività e velocità alle esigenze di tutti gli appassionati", dichiara Jacopo Bahrani, direttore di Decathlon City Bologna. "Proprio la sostenibilità è uno dei pilastri portanti dello store e del team, che si impegna a recarsi in negozio utilizzando solo mobilità dolce, come biciclette e monopattini, o mezzi pubblici, per una squadra Decathlon 100% zero emissioni", continua.

Per tutto il mese che segue l'inaugurazione, Decathlon City promuoverà attività per condividere il piacere di fare sport insieme. In partnership con società e associazioni sportive locali, nelle prossime settimane verranno organizzate diverse attività: dai 130 chilometri nell'Appennino Tosco-Emiliano lungo il cammino Via degli Dei e Via della Lana e della Seta allo yoga, dalla scoperta di Bologna in bicicletta al Pilates, fino agli allenamenti di corsa in preparazione della Bologna Marathon.