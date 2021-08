Zurich Italia: Giovanni Giuliani nuovo ceo da gennaio 2022

31 agosto 2021 a

a

a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - Zurich Insurance Group ha nominato Giovanni Giuliani amministratore delegato di Zurich Italia. Giuliani, attualmente head of group strategy, innovation and business development, subentrerà ad Alessandro Castellano, che rimarrà alla presidenza del ramo di business vita in Italia.

La nomina, soggetta ad approvazione regolamentare, avrà decorrenza dall'1 gennaio 2022, dopo un periodo di transizione che inizierà sin da subito. Entrambi riporteranno ad Alison Martin, chief executive officer Emea & Bank Distribution, che in una nota afferma: "Questi cambiamenti organizzativi rappresentano un ulteriore passo in avanti per raggiungere i nostri obiettivi strategici e accelerano la nostra transizione verso la Zurich del futuro".

"Giuliani - sottolinea lo chief executive officer Emea & Bank Distribution -ha svolto un ruolo chiave nella definizione della strategia del gruppo Zurich e nel supervisionare la sua implementazione, collaborando con i nostri mercati. La sua visione strategica, la sua profonda conoscenza del mercato italiano e la sua vasta esperienza lo rendono la persona ideale per proseguire il forte sviluppo delle nostre attività in Italia, per noi fondamentale". Alison Martin ringrazia poi Alessandro Castellano, sottolineando come "è stato determinante nel mettere i nostri clienti al centro delle attività in Italia negli ultimi anni e nel migliorare le nostre capacità di distribuzione".