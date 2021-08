Milano: ass. Mutuo Soccorso tra finalisti 'Justice grant challenge' di Expensify

31 agosto 2021 a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - Il progetto “Building A Mutual Aid Community By Feeding Milan” ideato da Mutuo Soccorso Milano è l'unico europeo tra i dieci finalisti della “Community Justice Grant Challenge”, contest internazionale promosso da Expensify.org. L'associazione riceverà 25.000 dollari, con la possibilità di arrivare a 100.000 dollari in caso di posizionamento al primo posto della classifica finale, per la creazione di una cucina di comunità che, integrata alla cucina mobile solidale, porti avanti il progetto della Brigata Lena-Modotti di contrasto alla povertà alimentare.

Nell'ultimo anno, con l'ondata di povertà causata dalla pandemia – ricorda una nota dell'associazione - Mutuo Soccorso Milano ha consegnato oltre 32mila pacchi di cibo e prodotti d'igiene a famiglie bisognose e più di 29mila pasti caldi ai senzatetto. Centinaia, inoltre, i computer donati ai minori per poter seguire le lezioni di didattica a distanza.

“Quello che ci interessa è soprattutto l'integrazione dei beneficiari in un circolo virtuoso di impegno mutualistico e rafforzamento della comunità”, dichiara il presidente di Mutuo Soccorso Milano Jacopo Ciccoianni, esortando a "riconoscere le potenzialità di giovani associazioni territoriali, che ora come non mai devono essere sostenute materialmente, non solo per l'apporto sociale e culturale nella nostra città, ma per l'impatto positivo e la capacità che hanno avuto nel trovare soluzioni innovative per il contrasto alla marginalità e allo sfaldamento del tessuto sociale.