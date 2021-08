Milano: sorpreso a rubare dalle auto in sosta lancia sasso contro la Volante

31 agosto 2021 a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - Sorpreso a rubare dalle auto in sosta, ha lanciato sassi contro la Volante della polizia intervenuta per fermarlo. È successo questa notte a Milano, in via Vassallo, vicino a viale Zara. Intorno alle 3.30 è arrivata alla Questura la segnalazione di un uomo che cercava di aprire le auto in sosta e rovistava all'interno.

All'arrivo della polizia l'uomo, un 32enne del Sudan, irregolare e con precedenti, ha afferrato un sasso e l'ha lanciato contro la Volante, non colpendo però nessuno degli agenti. Il 32enne è stato bloccato e arrestato per furto aggravato e danneggiamento. Aveva ancora addosso la refurtiva: felpe, occhiali, un navigatore e delle cuffie bluetooth, rubate da diverse auto.