Calcio: Tomiyasu verso l'Arsenal, al Bologna 20 milioni più 3 di bonus

Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - La storia di Takehiro Tomiyasu con il Bologna è giunta ai titoli di coda. Il difensore giapponese è pronto a lasciare il club rossoblù dopo due stagioni per iniziare una nuova avventura in Premier League: il classe '98, secondo quanto riporta Sky Sport, sarà un nuovo giocatore dell'Arsenal. Accordo trovato nella tarda mattinata di oggi al termine di un incontro decisivo a Londra tra l'agente di Tomiyasu e la società inglese: i Gunners verseranno nelle casse del Bologna 20 milioni di euro più 3 di bonus. Nonostante l'uscita del giapponese, i rossoblù non prevedono di acquistare un nuovo difensore in queste ultime ore di calciomercato.