Meteo: Lombardia, nuvolosità variabile e rovesci sui rilievi

31 agosto 2021 a

a

a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - Fino alla mezzanotte di oggi è prevista nuvolosità variabile su gran parte della Lombardia, più consistente nel pomeriggio su Prealpi, Appennino e solo localmente pianura. Lo rende noto l'Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Precipitazioni locali sotto forma di brevi rovesci e isolati temporali sono previste su Prealpi bresciane e bergamasche, in possibili propagazione verso settori dell'alta pianura e con meno probabilità nel mantovano. Locali fenomeni anche sull'Appennino. Temperature massime in pianura tra 26-29 °C. Zero termico attorno a 3000-3200 metri. Venti in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli dai quadranti settentrionali con locali rinforzi lungo le creste di confine.

Domani e giovedì situazione stabile con ampio soleggiamento e temperature in lieve aumento, venerdì probabile maggiore nuvolosità con deboli precipitazioni su alcuni settori dei rilievi. Temperature massime in lieve calo in questa fase. Per il weekend Arpa prevede nuvolosità variabile ma al momento anche con bassa probabilità di pioggia.