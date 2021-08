Incendio Milano: Bernardo, ‘trovare subito abitazioni per sfollati'

31 agosto 2021 a

a

a

Milano 31 ago. (Adnkronos) - “L'impegno immediato di trovare delle abitazioni” per gli sfollati dell'edificio andato in fiamme domenica. È quanto ha chiesto il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ospite di TeleLombardia.

Secondo Bernardo di case per i condomini di via Antonini “sul territorio milanese ce ne sono. Si può ragionare sia con privati importanti che anche pensare ad ambiti pubblici”. La promessa agli sfollati del pediatra candidato sindaco, in caso di elezione, è di “non dimenticarli, perché purtroppo spesso dopo le tragedie si viene dimenticati e questo non può essere”.

Per il resto la speranza di Bernardo è che nel rogo “non ci sia dolo, questa è la cosa più importante". E per il futuro “dobbiamo stare attenti a far sì che ci siano controlli serrati e continui perché sia l'ultimo rogo che dobbiamo vedere”.