Milano: Bernardo, monopattini? 'Regole prima di incentivi' (2)

31 agosto 2021

(Adnkronos) - Il candidato del centrodestra invoca rigore nell'utilizzo dei monopattini: “Ci sono delle regole: sotto i 14 anni non si dovrebbe guidare il monopattino. Sappiamo che il governo non ha dato alcune indicazioni di utilizzo, come la targa, l'assicurazione o l'utilizzo del casco”. Per Bernardo, invece, chi va in monopattino “deve avere un caschetto in testa, deve avere un'assicurazione e se ha meno di 18 anni e non conosce la segnaletica, dovrebbe conoscerla un minimo”. E poi “soprattutto utilizzare le piste ciclabili e non i marciapiedi, perché ricordo diverse volte bambini che uscendo dal portone vengono investiti dai monopattini”.

Solo “dopo le regole” verranno gli incentivi, perché “essendo il monopattino elettrico e quindi green, assolutamente è uno dei mezzi che si possono utilizzare, però con quella attenzione, perché il rischio è davvero di vita”, ha concluso il pediatra candidato sindaco.