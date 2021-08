31 agosto 2021 a

Roma, 31 ago. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Sam Lammers lascia l'Atalanta per andare in prestito annuale all'Eintracht Francoforte. Lo rende noto il club tedesco su Twitter. Il 24enne attaccante olandese ha totalizzato 19 presenza in nerazzurro con due reti.