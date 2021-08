Caso Denise: 17 anni fa la scomparsa, sindaco Mazara 'città non dimentica, chi sa parli'**

31 agosto 2021 a

a

a

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) - "Accendiamo una luce di speranza per Denise". E' l'appello postato sui social da Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, sparita nel nulla il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora 4 anni. In occasione del 17esimo anniversario della scomparsa, don Davide Chirco, responsabile del Seminario vescovile della Diocesi di Mazara del Vallo e del Servizio di pastorale, ha promosso un'iniziativa: un lumino o una candela sul davanzale della propria finestra per non dimenticare. E adesso mamma Piera rilancia. "Fate una foto e postatela sui social con l'hashtag #17annisenzaDenise.

"Mazara non dimentica", dice all'Adnkronos il sindaco Salvatore Quinci, che domani, alle 11 nella sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, incontrerà i genitori di Denise, mamma Piera e Piero Pulizzi, e il legale della famiglia, l'avvocato Giacomo Frazzitta. "Li incontrerò per testimoniare che la speranza di riabbracciare Denise è ancora viva". Nessuna iniziativa pubblica ma un appuntamento "volutamente riservato", spiega il primo cittadino, perché "siamo piombati in zona gialla e, per via dell'alto numero di contagi, abbiamo preferito non creare occasioni di assembramento", ma anche perché "questa vicenda ha avuto negli ultimi mesi un'attenzione straordinaria. Sono certo che nonostante la crisi pandemica non consenta un evento con centinaia di persone in piazza, l'intera città domani si stringerà simbolicamente attorno alla famiglia di Denise, segnata da un dolore che dura ormai da troppo tempo".