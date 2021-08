31 agosto 2021 a

a

a

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "#novax hanno convocato per domani manifestazioni in molte stazioni italiane. Ha fatto bene il ministero dell'interno ad annunciare la linea dura. Pestaggi a giornalisti ed interruzioni di pubblico servizio non possono più essere minimamente tollerati". Così Andrea Marcucci del Pd su twitter.