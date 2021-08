31 agosto 2021 a

New York, 31 ago. (Adnkronos) - L'azzurro Jannik Sinner accede al secondo turno degli Us Open, ultimo Slam stagionale. Il numero 13 del seeding americano si è imposto sull'australiano Max Purcell in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-2, 4-6, 6-2. Il tennista di San Candido al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra Marco Cecchinato e Zachary Svajda.