31 agosto 2021 a

a

a

New York, 31 ago. (Adnkronos) - Andreas Seppi vince la maratona contro l'ungherese Márton Fucsovics al tie break del quinto set per 15-13 dopo oltre quattro ore di gara nel primo turno degli Us Open. L'azzurro si impone al sesto match point con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-4, 2-6, 7-6 (15-13). Seppi al secondo turno affronterà il polacco Hubert Hurkacz.