Tennis: Us Open, esordio vincente per Djokovic

01 settembre 2021 a

a

a

New York, 1 set. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Novak Djokovic allo Us Open. Il numero uno del mondo, alla caccia del prestigioso Grande Slam, supera il danese Holger Rune, numero 145 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-1, 6-7 (5-7), 6-2, 6-1. Il 34enne serbo ha sfruttato i problemi fisici del giovane (18 anni) avversario che dal terzo set in poi ha avuto i crampi.

"Fino al 4-3 nel secondo set stava andando tutto bene, poi all'improvviso ho perso la prima di servizio - ha detto Djokovic -. Bravo lui che ha continuato a lottare, aveva il pubblico dalla sua, non è stato un primo set facile. Del terzo e del quarto set, è impossibile parlare. Lui aveva i crampi, non si muoveva quasi. A fine match gli ho fatto i complimenti, ero convinto si ritirasse alla fine del terzo". La prima testa di serie al prossimo turno affronterà 'olandese Tallon Griekspoor, numero 121 del mondo.