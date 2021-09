Pd: Zingaretti, 'torniamo ad essere protagonisti speranza e rinascita' (3)

01 settembre 2021 a

(Adnkronos) - "Dobbiamo essere certo -ammonisce l'ex segretario del Pd- un partito a vocazione maggioritaria ma non a vocazione solitaria. Non si può pretendere di essere protagonisti del futuro, senza la consapevolezza della nostra identità e della nostra storia. Soprattutto pensando alla missione fondamentale di questo tempo: creare dopo l'incubo Covid le condizioni per il benessere dei ragazzi e delle ragazze, a cui è giustamente intitolato Next generation Eu, la più grande chance di rinascita dell'Italia".

"C'è un grande occasione. Dopo la crisi del precedente Governo, il Presidente Mattarella ha messo a disposizione del Paese Mario Draghi: la personalità più autorevole e carismatica di cui dispone l'italia. Egli sta operando con grande pacatezza ed energia. A noi spetta aiutarlo, con le nostre idee, le nostre battaglie, il nostro lavoro nei territori, affinché i compromessi e gli equilibri programmatici che Draghi saprà determinare siano il più possibile vicini ai nostri".

"C'è chi continua anche in questi giorni a fare politica cavalcando le paure e dando ad esse risposte sbagliate. Ma le paure si sconfiggono se si aggrediscono le ragioni di fondo che le creano e le diffondono. Vanno sgonfiate risolvendo i problemi, non alimentando la propaganda e la confusione che creano smarrimento e solitudine. Ora è tempo di indicare e costruire la via della rinascita, le condizioni le abbiamo costruire in gran parte noi con un'agenda europea che è in gran parte la nostra: green economy, rivoluzione digitale e inclusione per creare lavoro con uno Stato più moderno e la forza delle nostre imprese. Prima del Covid in maniera retorica e noiosa si diceva sempre: questa è la prima generazione che vivrà peggio della precedente. Ecco la nostra missione, costruire le condizioni -conclude Zingaretti- per dire a una nuova generazione, no voi vivrete meglio di noi".