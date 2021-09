01 settembre 2021 a

a

a

Roma, 1 set. - (Adnkronos) - Antoine Griezmann è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il club biancorosso, così come il Barcellona che prende Luuk De Jong dal Siviglia, ha ricevuto l'ok della Liga spagnola: il contratto dell'attaccante francese è stato depositato in termine. Griezmann torna alla corte di Simeone dopo appena due stagioni non esaltanti al Camp Nou.