Tokyo, 1 set. - (Adnkronos) - Antonio Fantin vince la medaglia d'oro nei 100 stile libero alle Paralimpiadi di Tokyo. L'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Oro trionfa con il nuovo primato mondiale in 1'03"71 davanti al colombiano Nelson Crispin Corzo e al brasiliano Talisson Glock. Quella di Fantin è la medaglia d'oro numero 12 per l'Italia alle Paralimpiadi, la 47esima in totale.