Calcio: Expo Dubai diventa partner ufficiale del Milan

Milano, 1 set. - (Adnkronos) - L'Expo 2020 Dubai diventa partner ufficiale del Milan. Lo annuncia il club rossonero in un comunicato. "AC Milan è lieto di annunciare una nuova partnership con Expo 2020 Dubai, che vede la prossima Esposizione Universale diventare Partner Ufficiale dei Rossoneri. Expo 2020 avrà luogo dal giorno 1ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e sarà la prima Esposizione Universale ospitata in un Paese dell'area MEASA (Medio Oriente, Africa e Asia Meridionale). Si tratta del più grande evento di sempre organizzato nel Mondo Arabo e accoglierà oltre 200 partecipanti, tra cui 191 Paesi, offrendo una piattaforma per promuovere creatività, innovazione e collaborazione seguendo il claim della manifestazione “Connecting Minds, Creating the Future” (Collegare le menti, creare il futuro)"

"Grazie all'appeal e alla popolarità del suo iconico brand e alla sua fanbase di oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo, AC Milan intende amplificare il messaggio di Expo 2020 tramite la creazione di contenuti dedicati che vedranno coinvolti giocatori e ambasciatori del Club -prosegue la nota-. AC Milan sarà inoltre presente all'evento, per promuovere i valori fondamentali dello sport e ispirare cambiamenti positivi attraverso il calcio. Attraverso la partnership con Expo 2020, AC Milan intende rafforzare la sua presenza in Medio Oriente, mercato chiave per i Rossoneri e nel quale il Club è già attivo da molti anni. Oltre ad aver già disputato incontri di calcio nella regione, AC Milan vanta diverse partnership a livello locale, volte a rafforzare il legame tra i Rossoneri e i loro numerosi tifosi. Tra di esse anche quella di lunga data con Emirates – partner di AC Milan dal 2007 e Premier Partner e Official Airline Partner di Expo 2020".