Mantova: trasforma cortile di casa in piantagione di marijuana, arrestato

Milano, 1 set. (Adnkronos) - I carabinieri di Sermide, in provincia di Mantova, hanno scoperto alcune piante di marijuana sul terrazzo di un'abitazione di campagna. Insieme ai colleghi della stazione di Burana (Ferrara) hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa di un 33enne di Bondeno, il quale aveva allestito nel cortile di casa una vera piantagione, abitazione che ricade tra i comuni di Bondeno, di Sermide e Felonica.

Complessivamente sono state sequestrate 53 piante di cannabis sativa, 1100 grammi di marijuana pronti per la commercializzazione, sette bottiglie da un litro contenenti distillato artigianale di marijuana, sette vasi contenenti foglie di marijuana immerse in alcol, un bilancino di precisione e vario materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente. L'uomo è agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.