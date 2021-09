Roma: Boccia, 'sostegno Bobo Craxi a Gualtieri rafforza sinistra plurale'

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "La candidatura di Bobo Craxi da capolista a Roma in sostegno a Roberto Gualtieri sindaco, rafforza la prospettiva di una sinistra plurale che racchiude in sè tutte le anime: laica, socialista e riformista. Si conferma la volontà di impegno politico a partire dalla capitale nell'appartenenza al socialismo europeo per una nuova prospettiva di affermazione della sinistra italiana alternativa alle destre”. Lo afferma Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd.