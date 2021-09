'Scienza da Vivere', progetto Novartis per divulgarla ai giovani

01 settembre 2021 a

Venezia, 1 set. (Adnkronos Salute) - Durante la conferenza “La Ricerca si racconta”, organizzata da Novartis Italia, a Venezia nella sede della Fondazione Giorgio Cini, si è parlato di divulgazione scientifica e di come arrivare alle nuove generazioni con più efficacia. Durante l'evento è stato proiettato il cortometraggio 'Reimagine', che ha come protagonista la vita di un ricercatore dall'infanzia al successo della sua ricerca, proposto in diverse sedi, tra le quali il Giffoni Film Festival, la più importante rassegna cinematografica europea rivolta a giovani e giovanissimi. Prossimo step: “Scienza da Vivere” un accordo firmato con il ministero dei Beni culturali, articolato in diversi progetti rivolti sia agli studenti universitari e delle scuole secondarie superiori, sia indirizzati alla sensibilizzazione del pubblico più ampio.

“E' un impegno che abbiamo preso durante la pandemia - ha commentato Pasquale Frega, Country President e Amministratore Delegato di Novartis Italia - consci che c'era bisogno di divulgare in maniera più forte informazioni scientifiche; abbiamo fatto un accordo con il ministero dei Beni Culturali, e il prossimo passo sarà il lancio, a ottobre, di un museo della medicina dedicato alla conoscenza scientifica, in collaborazione anche con Google Arts & Culture, che sarà virtuale, visitabile da tutti ma soprattutto dalle nuove generazioni”.