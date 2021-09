Milano: torna Expo per lo sport per bambini e ragazzi, tra gli ospiti Shade (2)

01 settembre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - A precedere il weekend all'insegna dello sport e del divertimento, la summer shool di Expo per lo Sport 2021 (30 agosto - 3 settembre): cinque giorni di centro estivo completamente gratuito, inseriti all'interno del palinsesto della Milano summer school. L'iniziativa - ideata e realizzata per sostenere concretamente le famiglie milanesi -, ha permesso a bambini e ragazzi di giocare e provare tante discipline sportive differenti, insieme ad altri coetanei, in totale sicurezza. Al termine della summer school, si entrerà nel vivo di Expo per lo Sport.

La multidisciplinarietà sportiva sarà il tratto distintivo della manifestazione. Non solo calcio, volley e basket: bambini e ragazzi potranno sperimentare discipline meno comuni, come il tiro al piattello, lo yoga, il baseball, l'hockey su prato, l'arrampicata sportiva, il pattinaggio, la vela, e tante altre ancora, trasformando parco Sempione in un vero e proprio villaggio olimpico a cielo aperto dove si potranno scoprire e sperimentare più di 30 discipline sportive, grazie alla presenza delle Federazioni e delle società del territorio. Infine ad animare il weekend ci saranno tanti appuntamenti con ospiti d'eccezione.

Tra questi, sabato mattina alle ore 12 gli Autogol, il trio comico sportivo seguito da milioni di follower, con Mario Giunta, giornalista e conduttore tv presenterà al pubblico il loro ultimo libro; mentre, dalle ore 15 alle ore 18, il rapper Shade incontrerà i fan per un pomeriggi. Tra i protagonisti di Expo per lo Sport, non può mancare la solidarietà. Il charity partner di questa edizione è la Fondazione Humanitas per la ricerca. Gli specialisti, tra cui Maria Rescigno, punto di riferimento internazionale negli studi sulla microbiotica e l'immunologia, saranno presenti con uno stand durante il weekend e parteciperanno al convegno 'Sport e Prevenzione', previsto per il 5 settembre alle ore 10.30 nella sala Appiani dell'Arena Civica.