Calcio: Barone, 'molto soddisfatti dal mercato'

01 settembre 2021 a

Firenze, 1 set. - (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti di quanto è stato fatto, da Pradè, Burdisso e tutta l'area scouting". Il dg della Fiorentina Joe Barone traccia il bilancio del mercato viola. "Il primo acquisto è stato Italiano, una scelta importante e di cui siamo molto soddisfatti -prosegue Barone in conferenza stampa prima della presentazione di Odriozola-. Avevamo e abbiamo l'obiettivo di valorizzare i nostri calciatori, e le prime due gare lo hanno dimostrato. Sono arrivati altri giocatori, e non va dimenticato che sono rimasti alcuni giocatori importanti che molti altri club hanno provato a portarci via, come Milenkovic e Vlahovic per i quali Rocco Commisso ha detto no a offerte molto importanti".