Cannabis: Perantoni, '8 settembre voto su testo base '

Roma, 1 set. (Adnkronos) - “Il prossimo mercoledì 8 settembre voteremo il testo base sulla cannabis sul quale abbiamo registrato la convergenza di diverse forze politiche". Lo annuncia il presidente della commissione Giustizia della Camera, Mario Perantoni, deputato M5S, al termine dell'Ufficio di presidenza odierno.

“Il testo sulla cannabis -spiega- rappresenta una vera svolta in materia, accogliendo gli indirizzi della Consulta e adeguando le norme al contesto sociale dell'oggi: la novità principale riguarda la coltivazione ad uso personale di poche piante che sarà equiparata alla detenzione per uso personale. Non pensiamo tanto all'uso ludico quanto alla necessità delle persone che coltivano autonomamente poche piante di cannabis per uso terapeutico e non hanno la possibilità di ottenerla attraverso i presidi sanitari. La proposta inoltre tiene conto delle preoccupazioni di alcuni Gruppi politici in merito al dilagare dello spaccio e al contrasto al traffico, tanto che sono previsti aggravi di pena”.