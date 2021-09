Calcio: Tiago Pinto, 'abbiamo fatto un buon mercato e preso miglior allenatore del mondo'

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - “Prima di tutto voglio ringraziare la società, per l'aiuto e l'assistenza in questo mercato. Si è parlato molto di un lavoro di squadra e questo è successo. Tutte le decisioni le abbiamo prese insieme. Sono contento perchè così secondo me si può fare il meglio della Roma. Fare più di 40 trattative in due mesi non è solo Tiago Pinto ma tutto lo staff che è qui. Per voi sono nomi dei calciatori ma oggi con il calcio così professionistico non è facile lavorare senza una squadra competente. Sono molto esigente con me stesso e il primo ad arrabbiarsi se le cose non vanno bene. Però penso che questo sia stato il mercato più difficile del calcio recente. Penso però di aver fatto un buon mercato in questo contesto, abbiamo portato il miglior allenatore del mondo a Roma. Abbiamo una squadra più forte e abbiamo sistemato più di 30 giocatori". Lo ha detto il gm della Roma, Tiago Pinto sul mercato che si è appena chiuso, con gli affari conclusi, i giocatori sistemati e l'arrivo di Josè Mourinho.