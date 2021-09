Covid: Renzi, 'pugno duro contro i no vax'

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set (Adnkronos) - Come si può contrastare l'area estremista dei no vax? Col "pugno duro. Per me quel collaboratore scolastico va licenziato, domattina”. A parlare, ai microfoni del GR Rai Radio1, in un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 19, è il leader di Iv Matteo Renzi. Secondo lei si arriverà all'obbligo vaccinale? “Io spero di sì”.

Molti i temi dell'intervista, come il reddito di cittadinanza: “Oggi con la nostra proposta addirittura gli estremisti del reddito di cittadinanza hanno messo in conto l'idea di dover cambiare qualcosa – ha detto Renzi a Rai Radio1 -, noi siamo per il lavoro non per i sussidi”. Infine, sulla sinistra: “La mia casa è da sempre il centro sinistra. Voglio un centro sinistra che sia capace di cambiare le cose”.