Palermo: ritrovamento pavimentazione antica, Ars 'in corso valutazione Soprintendenza'

Palermo, 1 set. (Adnkronos) - "Durante i lavori per la realizzazione del nuovo allaccio fognario alla rete comunale su Piazza Parlamento è stato scoperto a circa un metro di profondità una pavimentazione in pietra calcarea di epoca presumibilmente antecedente al 1500. La pietra probabilmente proviene da cave della zona di Monreale e Bocca di Falco il che agevolerà la datazione del pavimento". Lo dice il segretario generale dell'Ars Fabrizio Scimè dopo il ritrovamento del pavimento antico. "E' in corso una valutazione con la Soprintendenza degli scavi effettuati per la individuazione di un percorso alternativo del canale fognario anche attraverso la realizzazione di ulteriori saggi. Sarà pertanto necessario procedere ad una variazione dell'appalto per il completamento dell'opera".