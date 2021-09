Covid: Letta, 'Lega incompatibile con lo stare in maggioranza, chiarimento politico'**

01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Io trovo che sia un fatto gravissimo in sè e che sia avvento proprio oggi quando le forze dell'ordine hanno presidiato il Paese per evitare che le manifestazioni contro il vaccino e il green pass mettessero il Paese nelle condizioni di non funzionare". Così Enrico Letta a Radio Immagina alla festa dell'Unità a Bologna sul fatto che oggi la Lega in commissione alla Camera abbia votato contro il green pass.

"Una forza politica che sta al governo, in Parlamento mette in discussione tutto questo. E' gravissimo e incompatibile con lo stare nella maggioranza di governo. Chiedo un chiarimento su questo punto, un chiarimento ufficiale e politico perchè non possibile avere un atteggiamento in Cdm e averne un altro in Parlamento. Comportamento insopportabile e incompatibile con lo stare nella maggioranza di governo. La Lega deve chiarire".