Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Di fatto così la Lega strizza l'occhio ai no vax, è molto grave. La Lega votando in Parlamento gli emendamenti contro il green pass, di fatto legittima le manifestazioni no vax. E' gravissimo". Così Enrico Letta a Radio Immagina a margine della festa dell'Unità a Bologna.