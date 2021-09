01 settembre 2021 a

Roma, 1 set. (Adnkronos) - “Il tempo di oggi è quello in cui un solo uomo al comando è in realtà una grande debolezza: è il tempo dell'intelligenza collettiva, dovendo fare tutto rapidamente e in orizzontale. Grazie alle Agorà democratiche, mettiamo in circolo tutta questa intelligenza collettiva, che è molto meglio". Così Enrico Letta alla festa dell'Unità a Bologna.