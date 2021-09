Milano: sparatoria in cortile via Ovada, morto 34enne (2)

01 settembre 2021 a

Milano 1 set. (Adnkronos) - (segue) Da una prima ricostruzione dei fatti a esplodere i colpi che hanno raggiunto il 34enne al petto è stato un italiano di 72 anni, residente nel condominio di via Ovada, alla Barona, molto vicino all'ospedale San Paolo, dove la vittima è stata portata in auto da amici.

Quando intorno alle 17 i carabinieri sono arrivati nel cortile, infatti, il 34enne era già stato soccorso. Era ancora presente, invece, il 72enne, ferito a sua volta e trasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ancora ricoverato, non in pericolo di vita.

Nel cortile i militari hanno trovato alcuni bossoli e un caricatore, mentre si cerca ancora la pistola da cui sono stati esplosi i colpi.