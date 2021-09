02 settembre 2021 a

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "E'' bastato far capire che ci sarebbe stata linea dura per avere un flop, credo sia giusto andare avanti con questa linea. Io sono uno di quelli che pensa che debba essere licenziato dalla scuola pubblica chi ha messo le mano addosso al videomaker di Repubblica. Quando si fa capire che non si scherza e che si fanno cose sul serio" poi si vedono i risultati. Così Matteo Renzi a Morning News su Canale 5.